31 марта Навальный объявил голодовку / Скриншот

Администрация Джо Байдена рассматривает варианты мер против России, если заключенный оппозиционный лидер Алексей Навальный погибнет под стражей.

Читайте такжеУ Навального выводят людей на улицы: названа дата новых акций протеста в РоссииОб этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

"Мы сообщили российскому правительству, что то, что случится с господином Навальным, который находится под стражей, является их ответственностью, и они будут нести ответственность перед международным сообществом", - заявил Салливан.

Он отметил, что публично озвучивать варианты мероприятий сейчас не будут. 

"Но мы сообщали, что последствия будут, если господин Навальный умрет", - добавил он.

Заключение Навального: детали

  • Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.
  • В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
  • Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

  • 31 марта Навальный объявил голодовку.

  • Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.

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Автор: Людмила Жерновская