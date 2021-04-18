Публично озвучивать варианты мероприятий сейчас не будут.

Администрация Джо Байдена рассматривает варианты мер против России, если заключенный оппозиционный лидер Алексей Навальный погибнет под стражей.

Читайте такжеУ Навального выводят людей на улицы: названа дата новых акций протеста в РоссииОб этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

"Мы сообщили российскому правительству, что то, что случится с господином Навальным, который находится под стражей, является их ответственностью, и они будут нести ответственность перед международным сообществом", - заявил Салливан.

Он отметил, что публично озвучивать варианты мероприятий сейчас не будут.

"Но мы сообщали, что последствия будут, если господин Навальный умрет", - добавил он.

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку.

Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.

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Автор: Людмила Жерновская