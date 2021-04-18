Администрация Джо Байдена рассматривает варианты мер против России, если заключенный оппозиционный лидер Алексей Навальный погибнет под стражей.
Читайте такжеУ Навального выводят людей на улицы: названа дата новых акций протеста в РоссииОб этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.
"Мы сообщили российскому правительству, что то, что случится с господином Навальным, который находится под стражей, является их ответственностью, и они будут нести ответственность перед международным сообществом", - заявил Салливан.
Он отметил, что публично озвучивать варианты мероприятий сейчас не будут.
"Но мы сообщали, что последствия будут, если господин Навальный умрет", - добавил он.
Заключение Навального: детали
- Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.
- В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
- Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.
31 марта Навальный объявил голодовку.
Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.
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