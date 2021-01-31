В россии продолжаются митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По всей России сегодня проходят новые акции в поддержку политзаключенного Алексея Навального.

Местная полиция жестко задерживает активистов.

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Так, в Уфе и Хабаровске на видео попал момент, как силовики жестко скрутили пенсионерок. Женщины при этом кричали и сопротивлялись, а толпа скандировала "Позор".

На данный момент сообщается уже о более 800 задержанных. Акции в поддержку Навального начались в Санкт-Петербурге и Москве.

Всего сторонники Навального анонсировали на сегодня митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом.

Акции в поддержку Навального: детали

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального запланировали в воскресенье 31 января провести акции на центральных площадях 53 российских городов. Начало митингов в 12:00.

В Москве сторонники оппозиционера планируют собраться на Старой площади, а также на Лубянской площади, где расположена штаб-квартира ФСБ.

Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

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Автор: Екатерина Лиманская