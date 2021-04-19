Рассмотрению жалобы Навального предоставлен приоритет.

Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу оппозиционного лидера Алексея Навального на условия заключения.

Читайте такжеСША грозят России последствиями, если Навальный умретОб этом пишет Медуза со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

Навальный заявил, что заключение опасно для его жизни, и что он подвергается жестокому обращению.

В жалобе говорится о недосыпании, неполноценном питании и тяжелом психологическом давлении.

ЕСПЧ просит Россию сообщить, совместимы ли условия содержания с его правом на жизнь, каково его состояние, подвергался ли он жестокому обращению, существуют ли объективные препятствия, чтобы не исполнять требование ЕСПЧ о его освобождении.

Ответы от российского правительства суд ожидает до 12 июля. Рассмотрению жалобы Навального предоставлен приоритет.

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку.

Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.

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Автор: Людмила Жерновская