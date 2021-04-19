Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу оппозиционного лидера Алексея Навального на условия заключения.
Читайте такжеСША грозят России последствиями, если Навальный умретОб этом пишет Медуза со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.
Навальный заявил, что заключение опасно для его жизни, и что он подвергается жестокому обращению.
В жалобе говорится о недосыпании, неполноценном питании и тяжелом психологическом давлении.
ЕСПЧ просит Россию сообщить, совместимы ли условия содержания с его правом на жизнь, каково его состояние, подвергался ли он жестокому обращению, существуют ли объективные препятствия, чтобы не исполнять требование ЕСПЧ о его освобождении.
Ответы от российского правительства суд ожидает до 12 июля. Рассмотрению жалобы Навального предоставлен приоритет.
Заключение Навального: детали
- Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.
- В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
- Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.
31 марта Навальный объявил голодовку.
Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.
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