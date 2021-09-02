В июне 2020 года ФБК в России признали экстремистской организацией.

"Фонд борьбы с коррупцией", который был основан российским критиком Кремля Алексеем Навальным, прекратил свое существование.

Об этом сообщает Радио Свобода.

ФБК ликвидирована 31 августа, о чем говорится в Едином госреестре юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы.

После ликвидации экс-директор ФБК Иван Жданов обратился с письмом к министру юстиции РФ с просьбой исключить организацию из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции "иноагента", куда она была внесена в 2019-м.

Читайте такжеТалибы окружили провинцию Панджшер, отказавшуюся сдаватьсяВ июне 2020 года, согласно судебному решению, ФБК признали экстремистской организацией и объявили о ее немедленной ликвидации.

Прокуратура обвиняла сторонников Навального в "дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Арест и приговор по делу Алексея Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком" летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Автор: Яна Ставская