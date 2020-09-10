По данным СМИ, Навальный помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете. Но пресс-секретарь политика заявила, что данные "сильно преувеличены".

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления в России новым типом вещества "Новичок".

Об этом сообщается в совместном материале изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Сообщается, что состояние здоровья российского политика после того, как его вывели из медицинской комы, лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации.

"Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета", - пишет The Insider.

После этого охрана госпиталя "Шарите", где сейчас находится Навальный была усилена и, чтобы попасть к политику, необходимо преодолеть три кордона охраны.

"Высший уровень безопасности ("Красная угроза") был введен вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, что делает его положение более опасным", - пишет издание.

В связи с этим, немецкие спецслужбы готовятся как к физическим угрозам, так и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику "Шарите".

Медики ожидают, что физически Навальный сможет восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Для сравнения, как физическое, так и психическое восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило намного дольше и труднее.

"Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту", - пишет издание.

Также сообщается, что немецкие власти проинформировали страны G7 о том, что Навальный был отравлен новым и более мощным вариантом "Новичка" по сравнению с тем, который был использован против Скрипаля. В Германии уверены, что "Новичок" этого типа могли создать только в государственной лаборатории.

Напомним, обнаружить следы "Новичка" удалось не только в организме Навального, но и на поверхности бутылки, из которой он пил.

"Согласно немецким следователям, если бы бутылка не попала в Германию, определить конкретный тип яда было бы намного сложнее, и именно эта упущенная деталь стала самым большим провалом российских спецслужб", - подытоживает The Insider.

В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter прокомментировала опубликованную СМИ информацию и заявила, что данные "сильно преувеличены".

"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала она.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Александр Топчий