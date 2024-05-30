Глава МИД Чехии призвал НАТО выработать надежную стратегию против России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает необходимым разработать "надежную" общую стратегию НАТО по отношению к России.

"Мы живем в мире, где кремлевский царь поверил в свои имперские мечты - мечту о лучшей в мире армии, мечту о том, что он может делать все, что пожелает, без каких-либо последствий", - написал он в Twitter.

Липавский напомнил, что в 2014 году агенты ГРУ взорвали склад боеприпасов возле чешской деревни Врбетице, вследствие чего погибли два гражданина Чехии.

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А четыре года спустя, в 2018 году те же агенты попытались убить Сергея Скрипаля и его дочь с помощью "Новичка" в Солсбери.

"И точно так же, как Кремль обращается со своими врагами за рубежом, он обращается со своими собственными людьми. Только вспомните все подлые убийства оппозиционных политиков или критиков режима", - отметил Липавский.

Он подчеркнул, что российское руководство идет по стопам советской империи.

"В конце концов, давайте не будем забывать, что Путин объявил распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой века", - напомнил он.

"Постоянная гибридная война. Кибератаки. Отравленная ложью пропаганда. Шпионаж под дипломатическим прикрытием. Россия сеет семена хаоса по всему миру. Я предлагаю выработать надежный стратегический подход к России. Потому что только сильное НАТО может стать противоядием от этого хаоса", - подчеркнул Липавский.

В Праге 30-31 мая проходит неформальная встреча министров иностранных дел НАТО.

Ян Липавский - заявления

Ранее глава МИД Чехии заявил, что Вооруженные силы Украины получат первые снаряды в рамках "чешской инициативы" уже в июне. По его словам, объем поставок будет между 50 и 100 тысячами в месяц.

Ранее Липавский также прокомментировал удар РФ по Эпицентру в Харькове, отметив, что эта атака наглядно демонстрирует, чего стоят российские предложения о перемирии.

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