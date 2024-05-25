Еще вчера Путин рассказывал, как он стремится к миру.

Российский бомбовый удар по гипермаркету в Харькове, когда там находились сотни гражданских, наглядно демонстрирует, чего стоят российские предложения о перемирии. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на платформе X.

"Пятница. Кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота - бомбардировка гипермаркета, полного гражданских. Не покупайтесь на кремлевские сказки", - написал он.

Липавский добавил, что на встрече министров НАТО, которая состоится в Праге, он будет просить своих коллег сделать больше для "сдерживания российского империализма".

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Российский удар по гипермаркету в Харькове

Как писал УНИАН, в субботу днем россияне сбросили несколько КАБов на Харьков. Одна из них попала в строительный гипермаркет на севере города. На тот момент в середине находились несколько сотен человек. По последним данным, в результате удара пострадали по меньшей мере 35 человек, 15 работников гипермаркета до сих пор не выходят на связь. Подтверждена гибель двух человек.

Как рассказали в прокуратуре, из-за масштабного пожара, который возник в гипермаркете после бомбардировки, некоторые тела погибших, вероятно, сгорели до пепла. Реальное количество погибших можно будет оценить по записям с камер наблюдения.

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