Начало реализации "чешской инициативы" по поставкам оружия Украине ожидается уже в следующем месяце.

Вооруженные силы Украины получат первые снаряды в рамках "чешской инициативы" уже в июне. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, информирует Европейская правда.

"Очень скоро будут первые физические поставки в Украину, мы ожидаем их в июне", - сказал чиновник.

Издание отмечает, что аналогичный прогноз дал Томаш Копечный, правительственный спецпредставитель Чехии по вопросам реконструкции Украины, который отвечает за "чешскую инициативу" по поставкам снарядов. Он ожидает роста объемов снарядов в ВСУ.

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"Первое существенное увеличение поставок будет в июне, оно будет в десятках тысяч, между 50 ты 100 тысячами в месяц", - заверил Копечный.

"Чешская инициатива" по снарядам для Украины - последние новости

В Чехии заявили о серьезных проблемах с поставками боеприпасов для Украины. Владелец и глава CSG Михал Стрнад сообщил, что около 50% снарядов, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей обработки в Украину. К некоторым снарядам компания вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

Также УНИАН сообщал, что только четыре страны дали Чехии деньги на покупку боеприпасов для Украины - это Канада, Дания, Нидерланды и Португалия. При этом о готовности помочь Праге финансово заявили почти 20 стран.

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