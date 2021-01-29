Столтенберг ранее заявил, что не видит непосредственной военной угрозы для НАТО от России, но считает, что эта страна угрожает соседям.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он отметил, что это необходимо в связи с действиями России и Китая, а также с терроризмом.

Читайте такжеИстребители НАТО в этом году сотни раз перехватывали военные самолеты России«Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая»,— говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича.

В конце 2020 года Столтенберг заявил, что не видит непосредственной военной угрозы для НАТО от России. Однако отметил, что Россия угрожает соседям и пытается вмешаться в демократические процессы.

Мировые расходы на оборону

В 2020 году мировые оборонные расходы увеличились на 1,9%. Они растут седьмой год подряд, сообщал информационно-аналитический центр Jane's. В 2020 году большевсего расходы на оборону нарастила Европа (+5,6%), передает kommersant.

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Автор: УНИАН