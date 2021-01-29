Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он отметил, что это необходимо в связи с действиями России и Китая, а также с терроризмом.
Читайте такжеИстребители НАТО в этом году сотни раз перехватывали военные самолеты России«Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая»,— говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича.
В конце 2020 года Столтенберг заявил, что не видит непосредственной военной угрозы для НАТО от России. Однако отметил, что Россия угрожает соседям и пытается вмешаться в демократические процессы.
Мировые расходы на оборону
В 2020 году мировые оборонные расходы увеличились на 1,9%. Они растут седьмой год подряд, сообщал информационно-аналитический центр Jane's. В 2020 году большевсего расходы на оборону нарастила Европа (+5,6%), передает kommersant.
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