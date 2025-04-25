Генсек НАТО заявил, что союзники едины в стремлении к справедливому миру в Украине.

Формулировка о членстве Украины в НАТО и о необратимости ее пути в Североатлантический Альянс исключены из нового отчета генсека Марка Рютте за 2024 год. Об этом сообщает Европейская правда.

По данным издания, новый документ заметно отличается от отчета за 2023 год, в котором упоминался текст вильнюсской декларации о том, что "будущее Украины - в НАТО и Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству".

Журналисты обратили внимание на то, что в новом отчете Рютте такой формулировки нет. Также не упоминается решение саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне в 2024 году. В нем говорилось, что союзники "будут поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".

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В новом отчете Рютте говорится об активном сотрудничестве НАТО с 16 странами-партнерами на двусторонней основе:

"Среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией".

Уточняется, что в НАТО подтвердили свою политику "открытых дверей" для европейских демократических государств, способных содействовать принципам Североатлантического договора.

В то же время, в отчете перечислили пункты о поддержке Украины в оборонной войне против РФ, а также отмечено укрепление представительства НАТО в стране для углубления политического диалога, поддержки реформ и оказания практической помощи.

"Союзники НАТО едины в своем стремлении к справедливому и устойчивому миру в Украине", - написал Марк Рютте в предисловии.

Членство Украины в НАТО

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил, что Украине нужно забыть о НАТО. Он неоднократно заявлял, что именно из-за стремления страны к вступлению в ряды альянса началась война, которую развязала Россия.

Комментируя слова Трампа, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что позиция США относительно членства Украины в НАТО совпадает с желанием РФ.

В то же время, генсек НАТО Марк Рютте заверял, что потенциальное вступление Украины в НАТО не является частью мирного соглашения.

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