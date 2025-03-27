Рютте: Потенциальное вступление Украины в НАТО не является частью мирного соглашения

В то же время генсек напомнил, что во время прошлого саммита в Вашингтоне Альянс заявил, что путь Украины в НАТО является необратимым.

Потенциальное вступление Украины в НАТО не стоит рассматривать в рамках мирного соглашения. Такой вариант возможен "отдельно от того, что может произойти в будущем".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Польше во время общения со слушателями Варшавской школы экономики, передают Новини.LIVE.

"НАТО продолжило перспективу для Украины относительно членства в Альянсе. Это получило четкое повторение в Вашингтоне во время прошлого саммита, где мы заявили, как Альянс, что путь Украины в НАТО является необратимым. Я также всегда подчеркивал: мы никогда не говорили, что членство Украины в НАТО должно быть частью мирного соглашения. Что сказали американцы, - что, с их точки зрения, как субъект мирного соглашения, Украина не должна получать членства в НАТО. Но это, безусловно, отличается от того, что может случиться в будущем", - сказал Рютте.

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Генсек также отметил, что Украина и НАТО поддерживают интенсивное сотрудничество. Рютте поделился, что иногда он дважды в сутки звонит президенту Владимиру Зеленскому.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что самый дешевый способ защитить Украину - принять ее в НАТО. Она напомнила, что союзники недостаточно делают для помощи Украине в войне.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал, что не откажется от переговоров относительно членства Украины в НАТО. Он упрекнул членов Альянса в том, что они идут на поводу у российского диктатора Владимира Путина.

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