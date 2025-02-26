Трамп коснулся перспектив вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что не поддерживает стремление Украины вступить в НАТО как способ закончить войну.

"Но могу сказать одно - про НАТО можете забыть. Я думаю, что по этой причине все это [война России с Украиной], вероятно, и началось", - сказал он, сообщает СNN.

Он заявил, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден пойти на уступки в переговорах по Украине, но не уточнил, какие именно.

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"Да, он пойдет на уступки", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос, добавив:

"Он будет вынужден. И я думаю, я верю, что благодаря нашей победе на выборах эта война закончится. И также считаю, что если бы мы не победили, если бы эта администрация не выиграла с большим отрывом, война продолжалась бы еще долго, и он (Путин) хотел бы взять все".

На вопрос, какие именно уступки придется сделать российскому лидеру, Трамп ответил: "Я не хочу говорить вам сейчас".

Он также вновь повторил, что планирует вскоре встретиться с Путиным и надеется договориться о прекращении войны. При этом президент США отказался уточнить, каких уступок ждет от Киева и Москвы.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Турция не имеет возражений относительно вступления Украины в НАТО, однако призвала к реалистичному подходу в этом вопросе.Такую позицию своей страны озвучил министр иностранных дел Хакан Фидан.

Комментируя нынешнюю позицию администрации США относительно членства Украины в НАТО, которая, как известно, является негативной, Фидан отметил, что и предыдущая не выступала за.

Он добавил, что между представителями Турции, европейскими и украинскими партнерами продолжаются обсуждения намерения Украины вступить в НАТО.

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