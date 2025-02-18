Президент подчеркнул, что Украине нужны серьезные гарантии безопасности.

Большое желание России, чтобы Украина не стала членом НАТО совпадает с видением США и некоторых стран Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции.

Он подчеркнул, что Украина должна знать от кого действительно ждать гарантий безопасности, кто способен их дать и кто действительно их предоставит.

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"Это не только о доброй воле, но и о силе страны. Эти гарантии нужны для того, чтобы не было шанса повтора этой страшной войны. И не потому, что мы боимся российскую армию, что она нас оккупирует, а потому, что при любой войне будут снова жертвы, большое количество жертв. И мы этого не хотим", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня Европа, страны НАТО и США могли бы предоставить Украине эту надежду, веру в сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО.

"Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что большое желание России совпадает с этим результатом", - сказал Зеленский.

При этом президент добавил, что тогда остаются гарантии безопасности, которые могут действовать - сильная украинская армия и возможное присутствие войск других стран Европы, США. По его словам, сейчас рано говорить о результатах в этом вопросе, но этот вопрос должен обсуждаться.

Трамп считает непрактичным вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп поддержал заявление главы Пентагона Пита Гегсета относительно нереалистичности членства Украины в НАТО.

Он отметил, что не против снятия вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня.

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