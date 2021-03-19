Родные все это время считали, что мужчина погиб от удара стихии.

В Индонезии нашли мужчину, который, как считалось, погиб во время цунами в 2004 году.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Индонезии шаман 15 лет удерживал в пещере девушку, пугая "джинном"26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло подводное землетрясение, повлекшее самое смертоносное цунами в современной истории. Магнитуда землетрясения составляла от 9,1 до 9,3. Погибло, по разным оценкам, от 225 тыс. до 300 тыс. человек. Множество жертв вынесло водой в океан.

Тогда индонезийский полицейский Абрип Асеп как раз был на дежурстве и пропал. Родные мужчины считали, что он стал одной из жертв.

Однако через 16 лет его фото случайно обнародовали в соцсетях, и полицейского узнали. Его нашли в одной из психиатрических больниц.

Выяснилось, что Абрип получил психологическую травму после того, как стал свидетелем цунами. Поэтому сейчас мужчина нуждается в медицинском надзоре.

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Автор: Катерина Комолова