Дания является одним из наиболее последовательных и преданных партнеров Украины.

Идея отправки европейских миротворцев в Украину приобретает общественную поддержку в странах НАТО. Как пишет Bloomberg, опрос в Дании показал, что граждане страны одобрительно оценивают это предложение.

Так, около 53% респондентов заявили, что Дания должна участвовать в любой возможной миссии по отправке солдат в Украину после войны. Около 15% были против, а 32% не определились или не имели своего мнения. Большинство, а именно 66% опрошенных, также заявили, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу, а 68% сказали, что страна должна стать частью НАТО, показал опрос.

Как отмечает Bloomberg, хотя Дания является небольшой страной с населением 6 миллионов человек, она является одним из крупнейших доноров западной помощи Украине. Она уже пожертвовала на оборонные нужды Украины около 7,55 миллиарда долларов.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая также наращивает инвестиции во внутреннюю оборону, заявила, что пока рано обсуждать миротворцев, хотя она положительно относится к планам Великобритании.

Западные миротворцы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска в Украину для поддержания условий мира. Он также пообещал призвать других европейских лидеров не ослаблять усилия военной помощи Украине.

Между тем в России уже заявили, что для них неприемлемо размещение на территории Украины военных контингентов стран-членов НАТО.

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