Правозащитные группы и ООН отмечали недостатки в расследованиях сообщений о возможных нарушениях прав человека со стороны силовиков.

Госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в странах мира. Один из разделов посвящен ситуации в Украине.

Читайте такжеУкраина поддержала санкции ЕС против чиновников РФ из-за заключения НавальногоОб этом пишет Радио Свобода.

Согласно информации Госдепа, в 2020 году власти не предпринимали действий для преследования большинства должностных лиц, совершивших преступления.

Правозащитные группы и ООН отмечали недостатки в расследованиях сообщений о возможных нарушениях прав человека со стороны силовиков.

На Донбассе силы под руководством России занимались незаконными убийствами гражданских, принудительными похищениями и пытками.

Среди значительных нарушений прав человека в оккупированном Крыму отметили похищения, пытки, суровые и угрожающие жизни условия в тюрьмах и произвольные аресты.

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Автор: Людмила Жерновская