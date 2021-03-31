Госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в странах мира. Один из разделов посвящен ситуации в Украине.
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Согласно информации Госдепа, в 2020 году власти не предпринимали действий для преследования большинства должностных лиц, совершивших преступления.
Правозащитные группы и ООН отмечали недостатки в расследованиях сообщений о возможных нарушениях прав человека со стороны силовиков.
На Донбассе силы под руководством России занимались незаконными убийствами гражданских, принудительными похищениями и пытками.
Среди значительных нарушений прав человека в оккупированном Крыму отметили похищения, пытки, суровые и угрожающие жизни условия в тюрьмах и произвольные аресты.
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