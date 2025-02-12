Путин знает, что проиграет, заявил генеральный секретарь Альянса.

Если российский диктатор Владимир Путин сейчас нападет на одну из стран-членов НАТО, то потерпит поражение и получит сокрушительные последствия для России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции, посвященной завтрашнему заседанию министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, у Рютте спросили об оценке разведки Дании относительно того, что Россия готовится напасть на страну ЕС. Генеральный секретарь Альянса отметил, что надо принять во внимание информацию разведки.

"На данный момент, если бы Путин атаковал НАТО, реакция будет сокрушительной. Он проиграет. Поэтому, пусть не пытается. И он знает это. Наше сдерживание и оборона очень прочные", - подчеркнул Рютте.

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В то же время, генеральный секретарь подчеркнул, что союзники не должны медлить с необходимостью увеличения расходов на оборону, потому что через 4-5 лет ситуация может измениться. В частности, как сказал Рютте, надо учитывать скорость наращивания Россией производства оборонной промышленности и всего остального, но также обращать внимание на планы Китая по усилению флота до 2030 года.

В этой связи, как сказал Рютте, союзники НАТО должны воплощать три дела. Во-первых, заниматься Украиной. В частности, надо обеспечить, чтобы Украина взяла верх в войне.

Во-вторых, по словам Рютте, надо значительно больше тратить на оборону, чтобы иметь возможность защищать себя через 4-5 лет: "Мы должны принять эти решения в этом году".

И в-третьих, добавил генсек, в НАТО должны позаботиться, чтобы иметь все необходимое для самообороны. Речь идет об оборонной промышленности.

Как сообщал УНИАН, в январе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что учитывая рост вооруженных сил РФ сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Путин увеличивает численность личного состава российской армии на 150 тысяч солдат и может напасть на Польшу и Литву с территории Беларуси.

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