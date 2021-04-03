Вчера парень на автомобиле въехал в ограждение Капитолия в Вашингтоне.

Злоумышленником, который протаранил автомобилем полицейских у Капитолия в Вашингтоне, оказался 25-летний Ноа Грин.

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Об этом сообщает CNN, BBC News и NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ноа Грин – житель Индианы. Накануне нападения в социальных сетях он писал, что недавно уволился и отправляется в "духовное путешествие".

Он добавил, что страдал от последствий необдуманного употребления наркотиков. Американец много писал о деятельности националистической религиозной организации "Нация ислама".

Сейчас его страницы удалены Facebook "политикой в отношении опасных лиц и организаций".

Source familiar with the investigation says this is the suspect in the ramming attack at the Capitol today. pic.twitter.com/AhEMRL7L16 — Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 2, 2021

Что случилось

Вчера неизвестный на автомобиле въехал в ограду Капитолия в Вашингтоне. Три человека, среди которых и водитель, получили ранения.

Кроме того, по информации источников, после тарана водитель вышел из машины и размахивал ножом. Тогда один из полицейских в него выстрелил.

Здание Капитолия, в котором располагается Конгресс США, заблокировали. Вход и выход запрещен.

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Автор: Яна Ставская