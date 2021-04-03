Злоумышленником, который протаранил автомобилем полицейских у Капитолия в Вашингтоне, оказался 25-летний Ноа Грин.
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Об этом сообщает CNN, BBC News и NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ноа Грин – житель Индианы. Накануне нападения в социальных сетях он писал, что недавно уволился и отправляется в "духовное путешествие".
Он добавил, что страдал от последствий необдуманного употребления наркотиков. Американец много писал о деятельности националистической религиозной организации "Нация ислама".
Сейчас его страницы удалены Facebook "политикой в отношении опасных лиц и организаций".
Source familiar with the investigation says this is the suspect in the ramming attack at the Capitol today. pic.twitter.com/AhEMRL7L16— Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 2, 2021
Что случилось
- Вчера неизвестный на автомобиле въехал в ограду Капитолия в Вашингтоне. Три человека, среди которых и водитель, получили ранения.
- Кроме того, по информации источников, после тарана водитель вышел из машины и размахивал ножом. Тогда один из полицейских в него выстрелил.
- Здание Капитолия, в котором располагается Конгресс США, заблокировали. Вход и выход запрещен.
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