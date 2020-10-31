Полиции уже удалось установить личности десяти нападавших.

В католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене ворвались 50 мужчин турецкого происхождения и устроили погром.

Об этом сообщает издание Kurier.

Нападавшие выкрикивали «Аллаху Акбар», пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до приезда правоохранителей.

В земельном ведомстве по охране конституции считают, что виновниками случившегося стали радикально настроенные исламисты, которые неоднократно привлекали к себе внимание. Полиции уже удалось установить личности десяти нападавших.

«Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявлять здесь ложной терпимости», - написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Нападение радикальных исламистов во Франции:

29 октября в церкви в центре Ниццы неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразил свое недовольство риторикой Макрона.

В тот же день в стране борьбу с терроризмом перевели на более высокий уровень срочных мер.

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Автор: УНИАН