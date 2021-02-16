Одного боевика из "ЧВК Вагнера" удалось захватить в плен.

В Центральноафриканской республике повстанцы заявили об убийстве нескольких наемников российской "ЧВК Вагнера"

Об этом рассказал местный портал Corbeau News.

По его данным, боестолкновение в одном из сел на юго-западе страны произошло еще 10 февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Также сообщается, что одного боевика ЧВК удалось захватить в плен.

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"Мы взяли в заложники российского наемника и убили еще нескольких. Мы также уничтожили их грузовик", - заявил представитель повстанцев из антиправительственной группировки Коалиция патриотов за изменения.

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Автор: УНИАН