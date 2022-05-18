По предварительной оценке, проект реконструкции может достигать триллиона евро (1,1 трлн долларов).

Европейский Союз рассматривает возможность использования доходов от активов, изъятых у подсанкционных россиян для финансирования усилий Украины по восстановлению после войны.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно документу, который оказался в распоряжении СМИ, исполнительный орган ЕС предлагает финансовый пакет в координации с союзниками и другими организациями, чтобы помочь покрыть финансовую пропасть Украины в размере $15 миллиардов в течение следующих трех месяцев.

Комиссия предложит Киеву кредиты на сумму от €7 до €9 миллиардов для финансирования неотложных законопроектов правительства, как часть пакета, который еще обсуждается. Согласно проекту предложения, страны-члены предложат новые гарантии, которые позволят блоку предлагать долгосрочные займы, а гранты из бюджета ЕС будут субсидировать выплаты процентов.

Проект "Отстрой Украину"

Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать программу под названием "Отстрой Украину", куда будут направлены все ресурсы.

В рамках этой инициативы ЕС будет исследовать использование конфискованных активов у российских лиц, попавших под санкции после начала войны в Украине. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью нескольким европейским СМИ о готовности Берлина рассмотреть возможность ареста резервов российского центрального банка за рубежом и использовать эти деньги для финансирования реконструкции.

По словам источников издания, проект реконструкции может достигать триллиона евро (1,1 трлн долларов).

Вас также могут заинтересовать новости: