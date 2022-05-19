Зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов – неприкосновенностью частной собственности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вскоре будет представлен проект механизма возмещения Украине убытков, нанесенных российской агрессией.

Об этом он заявил во время выступления в аналитическом центре Chatham House, сообщила пресс-служба ОП.

В частности, он отметил необходимость создания эффективного механизма возмещения Украине убытков, нанесенных российской агрессией.

"Должны как можно быстрее решить несколько проблем. Национальные суды и международные арбитражи не имеют соответствующей юрисдикции, Европейский суд по правам человека не может обеспечить принудительного исполнения своих решений, ООН почти парализована пребыванием России в Совбезе", - сказал Ермак.

По его словам, источниками компенсаций могут быть как уже упомянутые специальные налоги и пошлины на российские энергоносители и транзакции, так и государственное и частное имущество.

Однако, как подчеркнул Ермак, зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов – неприкосновенностью частной собственности.

"И это при том, что сама Россия пренебрегает международным правом, а капиталы так называемых кошельков Путина имеют в основном уголовное происхождение. Следовательно, нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Указом президента уже создана профильная рабочая группа, которую я имею честь возглавлять. Наши и международные эксперты, в частности, Маркиян Ключковский, Джереми Шарп, Амаль Клуни и многие другие работают над проектом такого механизма, и вскоре он будет представлен. Мы рассматриваем соглашения о репарациях как элемент послевоенного восстановления Украины. Среди таких мер мы ожидаем также режим максимального допуска украинских товаров на рынки наших союзников и партнеров, запуск так называемого плана Маршалла для Украины", - пояснил глава ОП.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуре Украины составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн.