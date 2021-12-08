ЕК уже представила инструмент для наказания тех, кто вмешивается в дела Евросоюза.

Европейская комиссия разработала новый санкционный инструмент за вмешательство в дела ЕС или стран, которые в него входят.

Еврокомиссия представила сегодня разработанный ею новый санкционный инструмент, который позволяет вводить торговые и инвестиционные ограничения для третьих стран, пытающихся недопустимо повлиять на политические решения Евросоюза или государств ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Помимо запретов на ввоз товаров и штрафных пошлин речь идет о заморозке инвестиций и отстранении третьих стран от участия в тех или иных программах ЕС.

Еврокомиссия надеется, что новый санкционный инструмент будет иметь прежде всего устрашающий эффект, так как для многих стран Евросоюз является важным рынком сбыта.

Читайте такжеЕсли Путин применит оружие против Украины, то "Северному потоку-2" конец – евродепутатПредложение Еврокомиссии теперь поступит на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента. Пока неясно, согласятся ли эти органы Евросоюза с инициативой Брюсселя, поскольку ряд стран выступает против передачи ЕС новых полномочий, отмечает агентство dpa.

Как указывает далее агентство, в случае одобрения нового санкционного инструмента Европарламентом появится теоретическая возможность ограничить доступ США к внутреннему рынку ЕС, если Вашингтон попытается помешать ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2".

Кроме того, ЕС сможет ввести санкции против Пекина, грозящего Литве торговыми ограничениями из-за ее дипломатического сближения с Тайванем, который КНР считает своей отколовшейся провинцией.

Ранее стало известно, что в ЕС утвердили санкции против членов российской частной военной кампании "Вагнера". Ограничительные меры касаются граждан Российской Федерации.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель говорил, что действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации безопасности и усиление миграционных потоков в ЕС.

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Автор: Виктория Токарева