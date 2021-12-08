Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск.

Европейский союз утвердили санкции в отношении членов частной военной кампании "Вагнер". Они касаются граждан Российской Федерации.

Об этом сообщил корреспондент Рикард Йозвак в Twitter.

"Послы ЕС сегодня (8 декабря, - ред.) решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера", - говорится в сообщении.

Он указал, что в ЕС также добавят:

трех человек, связанных с группой к списку санкций в отношении прав человека;

одного – в список по Ливии;

трех – в список по Украине;

двух физлиц и трех юрлиц – в список по Сирии.

Читайте такжеКремль анонсировал новые переговоры Путина и БайденаНаемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск, в частности в Сирии и на востоке Украины. Украинские разведчики их впервые зафиксировали на Донбассе еще в 2014 году. При этом официальный Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер".

В "черный список" европейских ограничений попал глава ЧВК Дмитрий Уткин, а за преступления на Донбассе заместитель регионального астраханского отдела союза добровольцев Донбасса Денис Харитонов и внештатный сотрудник ГРУ РФ Сергей Щербаков. Им ограничат въезд в ЕС, а их активы заморозят.

Санкции еще должны согласовать на министерском съезде в Брюсселе, и они вступят в силу после официальной публикации.

Санкции ЕС против России

31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В предыдущий раз санкции были продлены в июле 2021 года до 31 января 2022 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС. Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Читайте такжеПреемник Меркель о риске вторжения РФ в Украину: никто не имеет права перекраивать границыПрименяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, введен запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничен доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

1 декабря Блинкен пригрозил РФ влиятельными экономическими мерами ранее не применялись, в случае вторжения в Украину. Госсекретарь США призвал РФ отвести вооружение от границ Украины, прекратить обстрелы на Донбассе и выполнить Минские договоренности.

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Автор: Анастасия Горбачева