Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма.

Представительство президента Украины в АР Крым подчеркивает, что ведущими инструментами на пути деоккупации Крыма является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию.

Об этом говорится в сообщении Представительства президента Украины в АР Крым на странице в Facebook.

"Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Ведущими инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины железнодорожное сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью территории Украины было прекращено в 2014 году. Также было приостановлено курсирование международных поездов на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Вместе с тем меры по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на административной границе с Крымом, и стратегическими населенными пунктами, расположенными на материковой части территории Украины, будут осуществляться исключительно с целью реинтеграции жителей временно оккупированных территорий и улучшения условий пересечения административной границы.

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Согласно официальной информации, предоставленной по запросу Представительства, АО "Укрзализныця" обеспечивает пересадочное железнодорожное сообщение до/от железнодорожных станций Сиваш (КПВВ Чонгар) и Вадим (КПВВ Каланчак), граничащих с ВОТ АРК.

До/от железнодорожной станции Новоалексеевка перевозки пассажиров обеспечивается 4 парами поездов: № 12/11 Киев-Новоалексеевка (ежедневно), № 82/81 Харьков-Новоалексеевка (через день), № 86/85 Львов-Новоалексеевка (через день), № 87/88 Ковель-Новоалексеевка (через день).

На участке Новоалексеевка-Сиваш пассажиры могут пользоваться пригородными поездами: № 6909/6907 Запорожье-2, Мелитополь-Сиваш; № 6926/6925 Геническ-Сиваш.

До/от железнодорожной станции Херсон перевозки пассажиров обеспечивается 6 парами поездов: № 251/252 Харьков-Николаев (через день); № 102/101 Киев-Херсон (ежедневно); № 110/109 Львов-Херсон (через день); № 5/6 Ужгород-Херсон (через день); № 134/133 Рахов-Николаев (2 раза в 3 дня).

На участке Херсон-Вадим пересадка пассажиров обеспечивается ежедневно на пригородные поезда № 6573/6574 и № 6577/6578.

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С целью удовлетворения потребностей пассажиров в перевозках в будущем предусматривается назначение дополнительных поездов.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров