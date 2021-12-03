Премьер страны уточнил, что "список будет достаточно большой".

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал подготовку пакета санкций в отношении стран, которые накануне ввели новые ограничительные меры против причастных к поддержке режима Лукашенко лиц и компаний.

Об этом Головченко рассказал в комментарии журналистам 3 декабря.

Глава правительства заявил, что страна просила партнеров этого не делать, поскольку, по его словам, "это нелегитимно".

"Раньше мы не принимали жестких мер, надеялись, что будет какое-то благоразумие проявлено. Этого не было, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет экономических мер в ответ на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", – ответил премьер.

Читайте такжеЛукашенко признался, что он и Путин-родные братьяГоловченко уточнил, что "список будет довольно большой": "Это уже будут не асимметричные меры, это будут экономические меры в ответ на то, какому давлении подвергают нас".

Премьер Республики удивлен санкционным перечнем.

"Списки компаний, попавших под санкции, вызывает недоумение в отношении тех, кто их готовит или тех, кто подсказывает. Я такие б посольства (ведь, как правило, это посольства делают) давно выгнал бы за профнепригодность, я вам как бывший дипломат говорю. В списке есть компании, где государство имеет менее 50% доли. Где профессионализм? Вы даже санкции не можете правильно ввести", – возмутился Головченко.

Что предшествовало

В четверг, 2 декабря, США, ЕС и Великобритания ввели очередные пакеты санкций против лиц, причастных к политическим преследованиям в Беларуси. Под новые ограничения попали, в частности, авиаперевозчики Республики, сын Лукашенко и пропагандист Григорий Азаренок.

Протесты в Беларуси и действия Лукашенко

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования управляемыми Лукашенко правоохранительными органами.

Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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Автор: Яна Ставская