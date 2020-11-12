Совместный центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана.

Министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.

Так, совместный центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана.

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Отмечается, что центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня и других действий, нарушающих достигнутые договоренности. На него также возлагается задача фиксирования нарушений путем применения визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников.

Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.

Мирное соглашение по Карабаху: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: УНИАН