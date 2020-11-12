По словам главы МИД РФ, российские и турецкие наблюдатели будут размещены в помещениях мониторингового центра на азербайджанской территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что Мониторинговый центр России и Турции по Нагорному Карабаху будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников.

«Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения, и определять, какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и всех боевых действий», - сказал Лавров.

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По его словам, границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены помещениями мониторингового центра, которые будут выделены на азербайджанской территории – не на территории бывшего конфликта – для размещения российских и турецких наблюдателей.

«Что касается заявлений в парламенте Турции насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне. Речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана», - сказал Лавров.

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», - подчеркнул он.

Перемирие в Нагорном Карабахе: что известно

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. В Армении заявили о наступлении Вооруженных сил Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

10 ноября в зоне нагорно-карабахского конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, которое подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин.

Согласно достигнутым договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу.

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Роман Цимбалюк