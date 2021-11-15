Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и даже готов реагировать на изменения ситуации.
"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал он в программе "Axios on HBO".
Столтенберг подчеркнул, что Альянс начеку и готов к любому развитию ситуации.
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В то же время генсек признал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО "для защиты от России" еще не выполнено. Столтенберг объяснил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.
Напомним, ранее американское издание Bloomberg сообщило о том, что США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять меры для сдерживания российской агрессии.