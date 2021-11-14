Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС.
Глава украинской дипломатии рассказал высокому представителю ЕС о ситуации безопасности на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.
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Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и иные меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.
Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Украины, Франции и Германии попробуют 15 ноября в Брюсселе активизировать формат переговоров "нормандской четверки", в которую также входит РФ.
Ранее РФ направила Франции, Германии и Украине предложения к заключительному документу возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в "нормандском формате". При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров избегает встречи в "нормандском формате".
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