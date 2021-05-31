С помощью трансляций в реальном времени устройства "переносят" прохожих на расстояние сотен километров и позволяют заглянуть в жизнь другого города.

В литовском Вильнюсе и польском Люблине установили специальные устройства, которые позволяют прохожим из этих двух стран видеть друг друга и общаться в реальном времени, находясь на расстоянии в более чем 600 км друг от друга.

Так называемые "порталы" - литовская некоммерческая инициатива, поддерживаемая, в частности, фондом Бенедикта Гилиса (Benediktas Gylys Foundation).

"Впервые в истории у стран и их народов есть такой способ связи в режиме реального времени. Некоммерческая инициатива PORTAL - это мост, ведущий нас - меня, вас и их - к осознанию единства", - говорится на сайте проекта.

На сегодняшний день работающие "порталы" установлены в Вильнюсе и Люблине. Это устройства с большими экранами и камерой, что позволяет фактически вести прямые трансляции из городов.

В будущем организаторы проекта планируют сделать "порталы" между Вильнюсом и исландским Рейкьявиком, а также связать литовскую столицу со столицей Великобритании Лондоном.

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Перевод: Катерина Комолова