Американский писатель заявил, что весь мир должен понимать, кем развязана эта война.

Американский писатель Стивен Кинг решительно осудил агрессию РФ в Украине и оборвал деловые отношения со страной-агрессором. Он продолжает активно поддерживать нашу страну в информационном пространстве мирового уровня, регулярно напоминая в своем Twitter о том, что он с Украиной.

Так, сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Стивен Кинг отказался от новых контрактов на издательство книг в России. Также он опубликовал фотографию в футболке с надписью "Я с Украиной" ("I stand with Ukraine").

"Обычно я не публикую свои фотографии, но сегодняшний день – исключение", - написал Кинг.

28 февраля на церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров США он позировал на красной дорожке с лентами цвета украинского флага.

Писатель заявил, что весь мир должен понимать, кем развязана эта война.

"Это путинская война. Женщины и дети гибнут от его рук…", - написал Кинг сразу после событий 24 февраля.

Недавно Кинг похвастался кепкой с желто-голубой надписью "Ukraine". На снимке он позировал со своей собакой по имени Молли.

В своем недавнем высказывании "король ужасов" заявил, что Путин недооценил способности Украины защищать свою территорию.

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!", - написал Кинг.

Напомним, ранее были названы мировые знаменитости, которые пожертвовали огромные суммы в поддержку Украины.

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