Местные власти говорят, что это самый большой в мире голубой сапфир из природного корунда.

На Шри-Ланке продемонстрировали гигантский сапфир весом 310 кг. По словам местных властей, это самый большой в мире голубой сапфир из природного корунда.

Камень нашли около трех месяцев назад, и местные геммологи называют его одним из самых редких драгоценных камней в мире, передает Reuters. При этом международные организации пока еще его не сертифицировали.

Сапфир выставили на обозрение в доме одного из владельцев каменных ям в Хорана, в 65 километрах к югу от Коломбо. Перед открытием экспозиции камень благословила группа буддийских монахов.

Гигантский сапфир нашли в богатом драгоценными камнями районе Ратнапура, где местные жители ранее случайно обнаружили крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров.

Ратнапура известен как столица драгоценных камней Шри-Ланки, является ведущим экспортером сапфиров. В прошлом году страна заработала около полумиллиарда долларов за счет экспорта драгоценных камней, бриллиантов и других ювелирных изделий.

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Автор: Катерина Комолова