Затем авиация ушла на посадку в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по приграничным с польской территорией районам.

Польша и союзники подняли в воздушное пространство свои самолеты из-за ночной атаки РФ по Украине.

Как сообщает Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х, в юго-восточной части страны ночью мог быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов польской и союзнической авиации.

Польские военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенным, в частности, в западных регионах Украины.

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"Задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.

Затем авиация пошла на посадку в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по приграничным с польской территорией районам.

"Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность воздушного пространства Польши", - отметили в командовании ВС страны.

Атака на Украину 14 июня

Как сообщал УНИАН, ночью в пятницу, 14 июня, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Группы крылатых ракет летели в направлении западных областей Украины, а затем возвращались на Хмельницкую область. Там были слышны взрывы.

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