СМИ узнали, что благодаря данным с этих самолетов Украина может эффективнее отражать атаки России.

НАТО снова развернуло самолеты системы бортового предупреждения и контроля (AWACS) в воздушном пространстве над Польшей для наблюдения за небом над Украиной.

Как сообщает UK Defence Journal, в НАТО говорят, что это развертывание будет поддерживать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать военную активность России.

"Официально любая собранная разведывательная информация направляется только странам НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной, позволяя им противостоять будущим атакам. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее", - сказал бывший офицер RAF, пожелавший остаться анонимным.

Видео дня

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений относительно решимости НАТО защищать и защищать каждый дюйм территории Альянса", - заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску во время подобного развертывания в прошлом году.

"Наш AWACS может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством для сдерживания и обороны НАТО", - добавила она.

В ответ на войну России в Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе с помощью дополнительных истребителей, самолетов-разведчиков и танкеров.

С февраля 2022 года системы AWACS НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских военных самолетов вблизи границ НАТО.

Украина и НАТО - новости

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина сегодня соответствует необходимым критериям для вступления в НАТО, но это невозможно для страны, которая находится в состоянии войны.

Также УНИАН сообщал, что в Белом доме озвучили позицию Байдена относительно членства Украины в НАТО. Там считают, что наша страна сможет стать членом Североатлантического Альянса только после победы в войне с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: