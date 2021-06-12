Йенс Столтенберг ожидает, что союзники во время саммита НАТО 14 июня примут новую стратегию противодействия кибернападениям.

Лидеры стран НАТО во время саммита в Брюсселе 14 июня намерены принять новую стратегию защиты от кибернападений.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает DW.

Целью этой стратегии является обеспечение лучших технических возможностей для противодействия кибернападениям, осуществление соответствующего военного планирования и проведение политических консультаций.

Как отметил Столтенберг, он ожидает, что союзники распространят действие статьи пятой устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной обороны, не только на нападения на земле, в воздухе, на воде и в киберпространстве, но и на нападения на спутники и другие ресурсы союзников в космосе.

Читайте такжеСаммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе: будут говорить и о России

Действие этого основного принципа НАТО на киберпространство распространили в 2014 году.

Также во время саммита НАТО должны быть приняты решения по инициативе по реформированию альянса "НАТО-2030". Среди других вопросов повестки дня - все более агрессивная политика России и рост влияния Китая в мире.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий