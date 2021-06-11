По словам генерального секретаря НАТО, Украина и Грузия являются партнерами, которые высоко ценятся в Альянсе.

Главы государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) на саммите 14 июня должны подтвердить политику "открытых дверей" для Украины и Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время онлайн пресс-конференции, посвященной саммиту НАТО, который состоится 14 июня.

Столтенберг заявил, что вчера, 10 июня, он провел "хорошую беседу" с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я ожидаю, что лидеры НАТО вновь подтвердят решение в рамках политики НАТО относительно "открытых дверей", которая является большим успехом и помогает распространять демократию и свободу во всей Европе. Саммит продемонстрирует устойчивую поддержку Грузии и Украины и их евроатлантических устремлений", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, отметил он, пока внимание сосредотачивается на реформах, и Альянс продолжит поддерживать Украину и Грузию на пути проведения реформ.

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Генеральный секретарь добавил, что Украина и Грузия являются партнерами, которые высоко ценятся в Альянсе. "Мы предоставляем политическую и практическую поддержку Украине и Грузии. И я считаю важным, что мы продолжаем укреплять партнерство с двумя партнерами, которые высоко ценятся", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Украина и Грузия подвергаются агрессии со стороны России, поскольку их отдельные территории до сих пор остаются под российской оккупацией.

Столтенберг сказал, что на повестке дня саммита лидеров НАТО, среди прочего, будут вопросы российского агрессивного поведения и отношений с РФ, в основе которых Альянс придерживается двуединого подхода твердого сдерживания и диалога.

Курс Украины в НАТО

5 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане заявил, что в альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

Сегодня, 11 июня, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим отношениям и политике безопасности Джеймс Аппатурай заявил, что не существует короткого пути к членству в организации.

Глава представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников сказал, что никто из уверенностью не может сказать, когда точно Украина станет членом Альянса.

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Автор: Виталий Саенко