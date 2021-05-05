По словам официального представителя мероприятия, существует слишком большой риск из-за ситуации с коронавирусом.

Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была состояться при физическом присутствии глав государств и правительств летом этого года, не состоится.

Читайте также"Шаги к членству нереальны": кандидат в канцлеры Германии не видит Украину в НАТООб этом стало известно немецкому изданию Bild от официального представителя мероприятия Кристиана Тильса, пишет "Европейская правда".

По словам Тильса, существует слишком большой риск и никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

"Физическая конференция невозможна", - заявил представитель.

Конференция должна была продлиться два дня в июне или в июле с участием глав государств и правительств со всего мира. Ее планировали провести еще в феврале, однако из-за эпидемии отменили и провели мероприятие в ограниченном онлайн-формате. Ожидалось, что "физическая" конференция в традиционной форме состоится впоследствии в этом году.

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Справка УНИАН. Мюнхенская конференция по безопасности - это ежегодное мероприятие, которое проводится в немецком Мюнхене с 1962 года. Первые 30 лет участниками форума были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции принимали участие представители России и других стран Восточной Европы, Китая, Индии, Японии.

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Автор: Катерина Комолова