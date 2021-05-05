Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была состояться при физическом присутствии глав государств и правительств летом этого года, не состоится.
Читайте также"Шаги к членству нереальны": кандидат в канцлеры Германии не видит Украину в НАТООб этом стало известно немецкому изданию Bild от официального представителя мероприятия Кристиана Тильса, пишет "Европейская правда".
По словам Тильса, существует слишком большой риск и никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
"Физическая конференция невозможна", - заявил представитель.
Конференция должна была продлиться два дня в июне или в июле с участием глав государств и правительств со всего мира. Ее планировали провести еще в феврале, однако из-за эпидемии отменили и провели мероприятие в ограниченном онлайн-формате. Ожидалось, что "физическая" конференция в традиционной форме состоится впоследствии в этом году.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Балтийские политики подверглись кибератакам из-за поддержки Украины и оппозиции в РФ
- NZZ: отвод войск России от Украины может быть маневром для отвлечения внимания
- The Telegraph: ощущение безопасности после ухода войск России от Украины обманчиво
- США в ОБСЕ призвали Россию отменить блокирование Керченского пролива
- Bloomberg: Запад должен дать Украине все оружие, которое только нужно для самозащиты
Справка УНИАН. Мюнхенская конференция по безопасности - это ежегодное мероприятие, которое проводится в немецком Мюнхене с 1962 года. Первые 30 лет участниками форума были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции принимали участие представители России и других стран Восточной Европы, Китая, Индии, Японии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram