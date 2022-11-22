Глава конференции Кристоф Хойсген заявил, что Кремлю не дадут площадку для пропаганды.

Представители Российской Федерации не посетят ближайшую Мюнхенской конференции по безопасности. Глава форума Кристоф Хойсген заявил, что россиян не пригласили.

"Российские чиновники не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2023 года. Мы не дадим им площадку для их пропаганды", - написал Хойсген в Twitter.

При этом он указал, что будущее РФ намерены обсудить с российской оппозицией и изгнанниками. По его словам, именно их голоса должны быть услышаны.

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Мюнхенская конференцция-2023 - что известно

Мюнхенская конференция по безопасности запланирована на 17 -19 февраля 2023 года. Одной из главных тем форума станет первая годовщина полномасштабной российской войны против Украины.

Ожидается, что на конференции соберутся высокопоставленные международные руководители и эксперты, в том числе главы государств и правительств, министров, а также представителей международных организаций, гражданского общества, частного сектора и СМИ.

Скандал на Парламентской ассамблеи ОБСЕ - что известно

16 ноября стало известно, что делегация РФ в ОБСЕ не получила визы, в связи с чем не приедет на сессию Парламентской ассамблеи Организации в Варшаве.

18 ноября появилась информация, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу. Из-за санкций дипломат не посетит министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе 1-2 декабря. В свою очередь в МИД России назвали решение Варшавы "беспрецедентным и провокационным".

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