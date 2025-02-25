Первым серьезным испытанием для новых отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией станет нежелание кремлевского правителя Путина пойти на прекращение огня в Украине.

Как пишет Bloomberg, Кремль не демонстрирует намерений уступать или ослаблять боевые действия, тогда как Вашингтон уже отказался называть Россию агрессором, а также заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО и возвращения оккупированных Россией территорий.

Российские собеседники сообщили изданию, что в Москве осторожно относятся к потеплению в отношениях между Трампом и Путиным, поскольку не до конца понимают стратегию Белого дома и остерегаются ловушек. А сообщение Трампа, в котором тот называет президента Украины Владимира Зеленского диктатором, вообще ошеломило чиновников Кремля.

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Разногласия заключаются в том, что Трамп хочет обеспечить прекращение огня до Пасхи, а также поддерживает отправку европейских миротворцев в Украину, тогда как Москва выступает против размещения иностранных войск, а также стремится ограничить украинские Вооруженные силы.

Старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая считает, что сейчас перспектива большой сделки маловероятна:

"Ключевой целью Путина остается "дружественная Украина", где речь идет не о территориальных разграничениях или безопасности линии соприкосновения, а о гарантиях того, что Украина в целом свернет с пути развития Запада".

Переговоры между США и Россией

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