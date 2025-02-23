По словам генерала, никто не должен доверять россиянам.

Это была ошибка не привлекать Украину к переговорам между США и Россией, которые уже состоялись в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью "Delfi 25".

"Я знаю, что администрация Трампа рассматривает переговоры в Эр-Рияде как продолжение разговора между президентом Трампом и президентом Путиным, а не как начало переговоров. Но это усиливает страх, который есть у Украины и у европейцев, и таких людей, как я, что это будет сделано через головы украинцев. Результаты. Похоже, что Россия первой выдвигает свою максималистскую позицию", - считает генерал.

Также Ходжес прокомментировал последние заявления Трампа о выборах в Украине и рейтинг Зеленского, который якобы составляет 4%. По его словам, Кремль хочет проведения выборов в Украине, ведь понимает, что Зеленский является сильным и уважаемым лидером своего государства.

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"Россия не может уничтожить Украину. Они пытались это сделать 11 лет. Эта война началась 11 лет назад, а не три года назад. И у России было все преимущество. И все же они контролируют только около 20% Украины, более 800 000 жертв. Российские ВВС потерпели неудачу, Черноморский флот потерпел неудачу, и это без сильной американской поддержки... приверженности. Поэтому я думаю, что то, что сказал президент (Трамп - УНИАН), это именно российская точка зрения. Я надеюсь, что окружение президента защитит его от совершения ужасных ошибок, веры в российскую сторону. Никто не доверяет россиянам и не должен доверять россиянам", - подчеркнул бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

По словам Ходжеса, президент США Дональд Трамп действительно хочет прекращения боевых действий в Украине.

"У него большой опыт противодействия долгим, бесконечным войнам. И я думаю, он также считает, что как только мы достигнем урегулирования, приемлемого для всех, включая Украину, мы не хотим возобновления конфликта. Поэтому оба эти моменты важны. Но президент также ожидал, что европейские страны возьмут на себя гораздо больше бремени поддержки безопасности и стабильности в Европе, а не только в Украине. Я думаю, что европейцы должны вмешаться в это", - отметил он.

В то же время генерал добавил, что Украина является суверенным государством и не связана с любыми соглашениями между США и Россией.

"Я думаю, что очень четкое разъяснение того, что такое красные линии для Украины, для украинцев, для европейских стран, это то, как вы получаете место за этим столом", - подытожил Ходжес.

Переговоры между США и Россией - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с россиянами уже на следующей неделе. По его словам, переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, ровно через неделю после первой встречи в том же городе.

В то же время украинские воины на передовой заявили, что не верят в переговоры США и России. Они отметили, что среди них много патриотов, поэтому они будут воевать до самого конца.

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