Зеленский отметил, что Путин не подарит Украине мира, и поэтому этот мир надо завоевать силой, мудростью и единством Украины, Европы и США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал президенту США Дональду Трампу факты о нарушении Россией всех режим прекращения огня в прошлом. Об этом глава государства сказал во время выступления на пленарном заседании "Поддерживай Украину".

"Этот год должен стать годом начала реального надежного мира. Путин не подарит нам этот мир. Не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны получить мир силой, мудростью и единством. Нашим с вами сотрудничеством. Мир невозможно просто объявить за один час. Невозможно объявить за один день - сегодня, завтра, послезавтра. К сожалению. Такова реальность", - подчеркнул Зеленский.

Также президент рассказал о визите специального представителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога.

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"Когда генерал Келлог был в Украине, я передал ему и передал президенту США документ с перечнем всех cease-fires (прекращений огня - УНИАН), с конкретными датами, которые Россия сломала. Поэтому, мир может быть следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил Зеленский, война продолжается против Украины, и в этой связи, Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой. Зеленский сказал:

"Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит безопасность и судьба Европы не значит определяться без Европы. Украина, Европа вместе с Америкой. Мы должны быть за столом переговоров напротив России, чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении".

Режимы прекращения огня на Донбассе

Как известно, в 2014-2022 годах в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ множество раз согласовывались режимы прекра щения огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но эти режимы прекращения огня всегда нарушались российскими наемниками и боевиками.

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