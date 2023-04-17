Ранее такие "полицейские участки" вызвали раздражения у властей европейских стран.

Китайские спецслужбы создали в Нью-Йорке подпольный "полицейский участок", который использовался как база для для шпионажа и преследования китайских диссидентов, живущих в этой части Америки. Об этом пишет ABC News.

По данным Министерства юстиции США, Китай начал действовать более "нагло" после февральского инцидента с воздушным шаром-шпионом.

Так, в одном из эпизодов, которым занимаются правоохранители США, китайские спецслужбы использовали программу для видеозвонков Zoom, чтобы шпионить за китайскими диссидентами в Америке и преследовать их.

Видео дня

Во втором эпизоде сотрудники китайской службы безопасности создали так называемый "полицейский участок" в Нью-Йорке, который стал оперативной базой для преследования китайских диссидентов в городе и вербовки агентов.

Отмечается, что это первый подпольный "полицейский участок" Китая на территории США. По сути он является филиалом Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики.

"Просто возмутительно, что министерство общественной безопасности Китая думает, что ему может сойти с рук создание секретного незаконного полицейского участка на территории США, чтобы помочь его усилиям по экспорту репрессий и подрыву нашего верховенства закона", — заявил помощник директора Отдела контрразведки ФБР Курт Ронноу.

Зарубежные "полицейские участки" Китая

Китай уже давно создает так называемые "полицейские участки" в других странах. Это подпольные базы спецслужб, которые используются для преследования диссидентов, проживающих в эмиграции.

Известно, что в Европе существует целая сеть таких "полицейских участков". В ноябре правительство Нидерландов назвало их существование "неприемлемым" и официально потребовало от Пекина закрыть эти учреждения.

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