Александр Мусиенко напомнил, что страны не воюют.

Польша не сбивала бы беларуские вертолеты, которые вторглись в воздушное пространство страны 1 августа. Варшава и Минск официально не находятся в состоянии войны.

"Если объективно, то нет. Особенно с учетом того, что они летели на малой высоте и их было сложно обнаружить. Хотя польская сторона знала о военных учениях в Беларуси, поэтому странно, что в условиях, когда рядом находятся тысячи "вагнеровцев", границу не взяли под максимальную охрану", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина, отвечая на вопрос, могла ли Польша сбить белорусские вертолеты

По его словам, в этот раз не было необходимости сбивать беларуских "нарушителей", но в следующий раз они могут залететь на большее расстояние, что станет вызовом для Варшавы. При этом он считает, что Польша все равно не сбивала бы вертолеты, потому что страны не воюют.

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Он указал, что при условно "мирном" сценарии сначала нужно установить связь с экипажем, сообщить о нарушении и предупредить об открытии огня, если экипаж не исправит оплошность.

"Сразу стрелять нельзя... Только когда страны в состоянии войны, на местах могут принять решение об уничтожении вражеского объекта без команды сверху", - подытожил Мусиенко.

Беларуские вертолеты вторглись в Польшу - что известно

1 августа два вертолета ВВС Беларуси вторглись в воздушное пространство Польши. Отмечается, что воздушные судна пересекли границу в районе Беловежи на очень низкой высоте, поэтому их сложно был засечь радарами.

После инцидента Варшава увеличила количество военных на границе, а также выделила для охраны дополнительные силы и средства. Кроме того, в польском внешнеполитическом ведомстве призвали к "полной изоляции" Беларуси и вызвали представителя страны.

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