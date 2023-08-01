НАТО известили об инциденте.

Во вторник, 1 августа 2023 года, два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Эти борты участвовали в военных учениях вблизи границы.

Как сообщает пресс-служба польского Министерства обороны, беларуская сторона предварительно уведомила Варшаву о проведении учений. При этом ранее в ведомстве отрицали факт пересечения границы беларускими вертолетами.

"Пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами. Следовательно, в утреннем сообщении Оперативного командования родов войск заявили, что польские радиолокационные системы не зафиксировали ни одного нарушения воздушного пространства Польши", – говорится в сообщении.

В ответ на нарушение воздушного пространства страны министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в частности боевые вертолеты. Также об этом инциденте сообщили в НАТО. Временного поверенного в делах Беларуси вызовут в польский МИД для выяснения обстоятельств.

Ситуация на польско-беларуской границе

В последнее время, на границе Польши с Беларусью все чаще происходят провокации. В июне 2023 года по польским пограничникам стреляли со стороны Беларуси. Кроме того, чуть ли не ежедневно с беларуской стороны в охранников границы Польши летят камни.

После того, как в Беларусь перебрались наемники ЧВК "Вагнер", ситуация обострилась еще больше. Вице-маршалок польского Сената Михал Каминский не исключает, что "вагнеровцы" могут начать террористическую операцию в Сувальском коридоре. Он подчеркнул, что врага там встретят не только польские военные, но и американская армия.

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