Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прибыли на аэродром примерно в 17:00 и 17:50.

Пилотов вертолетов, которые вторглись в воздушное пространство Польши, перебазировали в Мачулищи. На аэродроме их встречали беларуские силовики.

"Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ, которые вчера залетели на территорию Польши во время патрулирования границы, сегодня были перебазированы из В/Ч в д. Каменюки на аэродром "Мачулищи". Вместо них в д. Каменюки из Мачулищей отправлены два вертолета такого же типа", - говорится в сообщении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Отмечается, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Беларуси прибыли в Мачулищи в районе 17:00 и 17:50.

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"По нашей информации, в Мачулищах пилотов вертолетов, которые вчера случайно пересекли границу, встретили силовики", - указано в сообщении.

Вертолеты Беларуси вторглись в Польшу - что известно

1 августа два вертолета ВВС Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. При этом Варшава не сразу подтвердиа нарушение границы. Позже стало известно, что вертолеты пересекли границу в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило их обнаружение радарами.

Польша после инцидента увеличила количество военных на границе и выделила для охраны дополнительные силы и средства.

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