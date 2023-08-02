В Министерстве иностранных дел Польши призвали к "полной изоляции" Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Польши призвали к "полной изоляции" Беларуси после того, как 1 августа два беларусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Васик.

Он сказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко реагирует только на силу, поэтому его следует наказать за провокации на границе.

"Я убежден, что в сотрудничестве с Литвой и Латвией мы должны привести к полной изоляции Беларуси в будущем", - заявил Васик.

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Также инцидент с белорусскими вертолетами на границе с Польшей прокомментировали в Пентагоне.

Как сообщает "Украинская правда", официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что США неизменно привержены защите безопасности стран НАТО.

"Мы будем продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО над тем, чтобы каждый квадратный сантиметр территории Альянса оставался в безопасности", – отметил он.

В то же время Райдер отказался более подробно комментировать инцидент, добавив, что позиции сил НАТО после этих событий не изменились.

Беларусские вертолеты в Польше - что известно

Во вторник, 1 августа, два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Эти борты участвовали в военных учениях вблизи границы.

Первоначально в Польше не подтверждали пересечения границы, однако позже сообщили, что так как вертолеты пересекли границу в районе Беловежи на очень низкой высоте, это затрудняло их обнаружение радарными системами.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польша увеличила количество военных на границе и выделила для охраны дополнительные силы и средства. Также об этом инциденте сообщили в НАТО.

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