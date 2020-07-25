"Россия, просыпайся": в РФ прошел многотысячный митинг за отставку Путина (фото)

В Хабаровске тысячи человек вышли на несанкционированный митинг с требованием отстранить Путина.

В Хабаровске сегодня собрался многотысячный несанкционированный митинг, участники которого потребовали отставки президента Росси Путина.

Как сообщает Сибирь.Реалии, митингующие все больше обращаются к федеральной власти. "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия, просыпайся", "Мы здесь власть" - вот лозунги, которы звучали сегодня.

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Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города "кормить голубей". После чего устроили шествие по главным улицам Хабаровска и пикет у мэрии, требуя также отставки главы города-единоросса Кравчука.

Как сообщается, полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

Напомним, всероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ продолжалось с 25 июня по 1 июля. Голосование также незаконно организовали на оккупированных Россией территориях Украины - в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Внесение изменений в Конституцию президент РФ Владимир Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Изменения в Конституцию РФ предусматривают "обнуление" президентских сроков Путина - после принятия поправок он сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года. 4 июля эти поправки вступили в силу.

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