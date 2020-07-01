"Вова, ты полный ноль": в Тбилиси, Киеве и Вашингтоне прошли акции протеста против поправок в Конституцию РФ (фоторепортаж)

Граждане России, проживающие за пределами страны вышли к посольствам РФ, чтобы высказать свой протест Путину.

1 июля, в последний день так называемого голосования за обнуление президентских сроков Владимира Путина, в Тбилиси, Киеве и Вашингтоне прошли акции протеста против поправок в конституцию России и "вечного Путина".

Граждане России, проживающие за пределами страны вышли к посольствам РФ, чтобы высказать свой протест Путину, оккупации России, части Грузии и Украины. На плакатах активисты призвали изменить власть, а не конституцию, прекратить бессмысленные войны.

Смысл акций, как говорят организаторы, сказать четкое НЕТ власти Путина. Говорить это НЕТ каждый день и настолько громко, насколько позволяют им те свободные страны, куда россияне вынуждены бежать от репрессий Кремля. Организаторами акций выступили офисы фонда Свободная Россия в Грузии, Киеве и Вашингтоне.

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Свободная Россия является неправительственной продемократической организацией с главным офисом в США. Все учредители и сторонники фонда - эмигранты из России. Директор офиса на Южном Кавказе Егор Куроптев в интервью изданию отметил, что хоть голосование по поправкам и является фальсификацией, люди в самой России и тем более - за ее пределами должны выходить и громко кричать обо всем беспределе, который творит российская власть. Он также призвал все демократические общества стоять вместе против диктатуры и агрессии бандита Путина и его сообщников.

Как сообщал УНИАН, в России сегодня проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

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