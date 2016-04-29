Берлин собирается усилить военное присутствие на восточной границе НАТО - Süddeutsche Zeitung

Об этом пишет Нико Фрид и Кристоф Хикманн в статье "Берлин собирается усилить военное присутствие на восточной границе НАТО", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Германия собирается усилить военное присутствие на восточной границе НАТО. От источников в правительственных кругах газете "Süddeutsche Zeitung" стало известно, что Бундесвер может взять на себя командование батальоном в Литве, который состоит из чередующихся частей и предназначен для устрашения России.

По информации SZ, еще несколько крупных стран НАТО также готовы взять на себя командование в других восточных странах-членах, как это сделала Германия в качестве так называемой "рамочной нации" в Литве. Таким образом, удастся обеспечить постоянное присутствие альянса на востоке.

Это международная инициатива на уровне глав государств и правительств. Ранее на этой неделе канцлер Ангела Меркель встречалась с президентом США Бараком Обамой и другими лидерами в Ганновере. Еще до этой встречи издание "Der Spiegel" сообщало о том, что Обама потребует более активного участия Германии во влиянии на России.

Федеральное правительство говорит о "надежной солидарности"

Согласно этим данным, Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы Бундесвер более активно участвовал в запланированном размещении подразделений НАТО на восточной границе альянса. По сообщениям, именно от Великобритании и Германии США ожидают отправки солдат и средств для укрепления защиты стран Балтии, Польши и Румынии. Еще до встречи в Ганновере президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила Меркель о необходимости в большей приверженности Германии.

По плану сейчас должна проходить ротация подразделений НАТО в Литве. Это означает, что подразделения будут сменять друг друга под руководством Германии. Это обстоятельство имеет большое значение, потому что существующие договоренности с Россией не позволяют, чтобы войска НАТО были размещены в восточных государствах-членах на постоянной основе. И все же российская сторона может счесть эти планы провокацией.

Ранее немецкие солдаты время от времени были размещены в восточных государствах НАТО в целях укрепления своих партнеров по альянсу. Но сейчас ряд крупных стран НАТО может на постоянной основе взять на себя командование на восточной территории альянса. В настоящее время проходит голосование по вопросу о том, какие еще партнеры могут быть задействованы в Литве.

Пресс-секретарь правительства по запросу издания подтвердил, что в настоящее время сразу несколько союзников рассматривают возможность "усиления участия для перестраховки восточных союзников и обороны альянса". Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе, это особенно важно для обеспечения безопасности Польши и стран Балтии. Федеральное правительство считает "надежную солидарность" в рамках НАТО "основой архитектуры евроатлантической безопасности". Пресс-секретарь отказался предоставить более подробную информацию. Он отметил, что дискуссии все еще продолжаются и носят конфиденциальный характер.